Ankara Altındağ’da 300 m² dükkan ihaleyle satışa sunuluyor

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Değerlemesi yapılan gayrimenkul Ankara İli Altındağ İlçesi Turgut Reis Mahallesi 5189 ada 3 parselde 300 m² arsa üzerinde bulunan binanın zemin katında 16 nolu dükkandır. Bahse konu dükkan boş ve kullanılmaz durumdadır. Bina oldukça harap ve bakımsızdır. Gayrimenkul bulunduğu konum itibari ile, Uzunyol sokağa cephelidir. Hacı Bayram-ı Veli camisine 250 m. Çankırı caddesine 250 m. Yıldırım Beyazıt meydanına 500 m. Ulus meydanına 600 m. mesafededir.

Gayrimenkulün satışı Gayret Mah. Ahmet Hamdi Cad. No:48 Yenimahalle adresindeki Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 4.Kat İhale salonunda 14 Aralık 2022 Çarşamba günü saat: 14.00’de açık arttırma ve peşin para ile yapılacaktır.

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