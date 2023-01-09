Ankara Altındağ’da 2+1 daire mahkemeden satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara ili, Altındağ İlçesi, Aydınlıkevler Mahallesi Gar Sokak 13 numarada yer alan Gar Apartmanın bulunduğu yere rastlayan 2. Kat 5 numaralı taşınmaz tapu kaydında, Aydınlıkevler Mahallesi 4491 ada, 17 parsel 253,00 m² yüzölçümlü, 10/70 arsa paylı 2. Kat 5 nolu mesken ve eklentisi 5 nolu kömürlük ile birlikte satışına karar verilen taşınmazın bulunduğu binanın bitişik nizam ve yığma tarzında inşa edildiği, bodrum+ zemin+ 2 normal kat+ çatı katı olmak üzere toplam 5 katlı olduğu, binada tamamı mesken 7 bağımsız bölümün bulunduğu,her türlü belediye hizmetlerinden faydalanmakta olup fiili durumda mesken, bina girişine göre ön cephede, Gar Sokağa cepheli olup güneydoğu yönlü olduğu, antre, 2 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve 2 adet balkondan oluştuğu, oda kapılarının salona açıldığı, giriş kapısı çelik, iç kapıları ahşap yağlı boya kapı, pencere doğramaları pvc doğrama olup ısı camlı olduğu, mutfak balkonunun pvc doğrama ile kapatılarak mutfağa dahil edildiği, ısınmanın soba ile sağlandığı, dairenin bakımsız olduğu, üst kattaki terastan su aldığı, tavanda yer yer sıva kopmalarının olduğunun görüldüğü, meskenin net faydalı alanı balkon dahil 52,55 m² olarak ölçüldüğü, balkon alanının 6,42 m² olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmış, gayrimenkule ilişkin geniş bilgiler dosyasında mevcuttur.

Adresi : Aydınlıkevler Mahallesi Gar Sokak Gar Apartmanı No: 13/5 Altındağ / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2023 – 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2023 – 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2023 – 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2023 – 10:00

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