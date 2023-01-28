Ankara Altındağ’da 2+1 daire icradan satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Altındağ İlçe, Feridunçelik Mahalle/Köy, 23962 Ada, 7 Parsel, 1.bodrum kat 1 nolu bağımsız bölüm satılacaktır. Konut yapısı olan ve iskan belgesi bulunan apartmanda çift asansör bulunmaktadır. Oldukça dik eğimli arazide yer alan bina yanında yer alan bahçe açık otopark olarak düzenlenmiştir. Taşınmazın cephesi,istinat duvarına bakmaktadır. Kuzey ve doğu cephelidir.Mimari proje itibarı ile 2 oda, salon, kiler, banyo, wc, mutfak, hol, antre ve 2 balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Kıymet takdir raporunda, mimari projenin fiili durum ile uyuşmadığı, aydınlık kısmınz banyo ve hol yapıldığı, mutfak ve odaların yer değiştirdiği bilgisi mevcuttur. Kullanım Alanı Projesine göre kullanım alanı brüt 120,00 m² olarak tespit edilmiştir. Ancak mevcut durumda 130,00 m² olarak ölçülmüştür.

Adresi :Feridunçelik (Başpınar) Mahallesi, 1656. Cadde, Ali Arda Apartmanı No: 40 Daire: 1 Altındağ / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/03/2023 – 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2023 – 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2023 – 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2023 – 14:10

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