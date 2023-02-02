Ankara Altındağ’da 2.892 m² arsa mahkemeden satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Altındağ İlçesi, Önder Mahallesi Selçuk Caddesi ve Tipi Sokak cepheli boş arsa tapu kaydında Önder Mahallesi 24562 Ada, 1 Parsele Kain 2.892,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın üzerinde herhangi bir yapılaşmanın olmadığı ve boş olduğu, her türlü yapılaşma koşullarına uygun, az eğimli olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yoluyla açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Önder Mah. Selçuk Cad. Ve Tipi Sok.arasında Kalan Boş Arsa 24562 Ada, 1 Parsel Arsa Altındağ / ANKARA

Artırma Bilgileri

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1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2023 – 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2023 – 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/04/2023 – 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/04/2023 – 10:00

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