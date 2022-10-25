Ankara Altındağ’da 1.125 m² arsa mahkemeden satılık

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- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Altındağ İlçesi, Karapürçek Mahallesi, 483. Cadde ile 473. Sokağın kesiştiği noktada yer alan taşınmaz tapu kaydında Karapürçek Mahallesi 22597 ada 6 parsele kain 1.125,00 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı, ağaç veya tesisin bulunmadığı, her türlü belediye hizmetlerinden yararlandığı, Ankara-Samsun-Adana Çevre Otoyoluna yaklaşık 400 m mesafede, Siteler mevkiine yaklaşık 8-10 km mesafede, Karapürçek Caddesine 200-300m mesafede, Altınköy Rekreasyon-Manej Alanına yaklaşık 1 km mesafede, şehir merkezine yaklaşık 15-17km mesafede olduğu, toplu ulaşımın otobüs ve dolmuş ile sağlandığı, taşınmaz etrafının zemin üzeri 4-5 katlı apartman tipi binalarla çevrili olduğu, yakın mesafede ilk ve orta dereceli okul ve alışveriş marketi bulunduğu, topoğrafik olarak düzgün nitelikte olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir.
- Adresi : Karapürçek Mahallesi 483.Cadde İle 473. Sokağın Kesiştiği Noktada Yer Alan Taşınmaz Altındağ / ANKARA
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2022 – 14:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2022 – 14:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2023 – 14:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2023 – 14:40
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