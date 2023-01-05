Ankara Altındağ’da 1.099 m² arsa mahkemeden satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Altındağ İlçesi, Ali Ersoy Mahallesi, 117. Sokak ve 116. Sokağın kesiştiği köşede yer alan arsa tapu kaydında Ali Ersoy Mahallesi 23346 ada 5 parsele kain 1.099,24 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın topoğrafik yapısı düzgün, eğimsiz ve dikdörtgen şekilde geometrik yapıya sahip, üzeri boş ve arsa niteliğinde olduğu, taşınmazın etrafı kendi yapılaşma koşullarına sahip zemin+3 kattan ibaret konut olarak kullanılan yapılaşması büyük oranda tamamlanmış bulunduğu, taşınmazın ayrık yapılaşma koşullarına sahip olup cephe aldığı her iki imar yolu ile komşu parsellere 5m mesafede kalan alan içerisinde yapılaşacağı, havalanı yolu olan İrfan Baştuğ Caddesine 800m ve Ankara-Samsun Yolu olan Turgut Özal Bulvarına 1,2 km mesafede olduğu, imar durumuna göre komşu parsellerden 5m çekme mesafesi içerisinde imar parseli olduğu, her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile taşınmazın üzerindeki takyidatları ile birlikte açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Ali Ersoy Mahallesi 117. Sokak Ve 116. Sokağın Kesiştiği Köşede Yer Alan Arsa Altındağ / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2023 – 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2023 – 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2023 – 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2023 – 13:40

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