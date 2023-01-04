Ankara Akyurt’ta bağ mahkemeden satılıktır

- Reklam -

İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Akyurt İlçe, KIZIK Mahalle/Köy, Bağ Deresi Mevkii, 3200 Ada, 259 Parsel, Bilirkişi raporuna göre; %10-15 eğimli, tuzluluk problemi olmayan kumlu-tınlı bünyeli toprak yapısındadır. Kıraç arazi olup, su tutma kapasitesi normaldir. Geometrik olarak düzgün olmayan diktdörtgen şeklindedir. Taşınmaz bağ olup, üzerinde herhangi bir tarım yapılmadığı, kendiliğinden yetişen 7 adet armut ağacı ile 1 adet meşe ağacı bulunmaktadır. Akyurt merkeze yaklaşık 8,40 km uzaklıktadır. Kızık-Samut yoluna cephesi vardır.

Artırma Bilgileri

- Reklam -

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2023 – 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 01/03/2023 – 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2023 – 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2023 – 14:00

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız