Ankara Akyurt’ta 886 m² bahçe mahkemeden satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Akyurt İlçe, KIZIK Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 3248 Ada, 6 Parsel, Bilirkişi raporuna göre; taşınmazın toplam alanı 886,27 m² olup, bahçe vasfındadır. Geometrik olarak düzgün olmayan dikdörtgen şekildedir. Bir kısmında yapılaşma, bir kısmında kendiliğinden yetişen ağaçlar bulunmaktadır. Akyurt merkezine yaklaşık 5,00 km uzaklıktadır. Kızık mahallesi yerleşim merkezindedir. Arazi üzerinde parselin kuzey kısmında yaklaşık 120 m² büyüklükte tek katlı ev ve evin güney kısmında yaklaşık 8 m² kömürlük yapısı bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

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1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2023 – 14:10



Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2023 – 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/03/2023 – 14:10



Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2023 – 14:10

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