AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara’nın Akyurt ilçesinde saat 13.51’da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Facebook Comments

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz