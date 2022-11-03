Ankara Akyurt’ta 3+1 daire icradan satılık

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Ankara İl, Akyurt İlçe, YILDIRIM Mahalle/Köy, 65 Ada, 9 Parsel, 2. kat, 6 nolu bağımsız bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Ankara ili, Akyurt ilçesi, Yıldırım mahallesi 65 ada, 9 parsel, 612,00 m2 yüzölçümlü, 70/612 arsa paylı, 2. kat, 6 nolu bağımsız bölüm sayılı , Eklenti bilgileri olarak 2311790 sistem nolu , kömürlük tipli, E 4 Kömürlük Tanımlı, MESKEN nitelikli taşınmaz HÜSEYİN ATMACA adına TAM hisse ile kayıtlı olup, satılarak paraya çevrilecektir.

Adresi : Yıldırım Mah. Şehit Tezcan Özdemir Cad. No: 7/6 Akyurt / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2022 – 14:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2022 – 14:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2023 – 14:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2023 – 14:56

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