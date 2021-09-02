Ankara/Akyurt’ta 3 katlı betonarme müstakil ev ve arsası icradan satılacak

Ankara Akyurt İcre Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 3 katlı betonarme müstakil ev ve arsası

satışa sunuldu.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen müstakil ev ve arsasının, Güzelhisar- İmar Mahallesi, Mülkceğiz Mevkii, 98 Ada, 4 Parsel,3 Katlı Betonarme Müstakil Ve Ve Arsası Akyurt / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken taşınmazın satışı için 1.Satış Günü 03/11/2021 günü, 2. Satış Günü ise 01/12/2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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