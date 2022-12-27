Ankara Akyurt’ta 17.876 m² tarla ve üzerindeki eklentiler mahkemeden satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Akyurt İlçe, KIZIK Mahalle/Köy, KÖY ÖNÜ Mevkii, 3160 Ada, 44 Parsel, Bilirkişi raporuna göre (Akyurt Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/232-2022/363 E-K); Ankara, Akyurt, Kızık Mahallesi, 3160 Ada, 44 Parsel (Eski 915), 17.876,10 m² büyüklükte “tarla” vasfında gayrimenkuldür. Parsel düz yapıda olup, amorf geometrik forma sahiptir. Parselin güneyinde kadastro yolu bulunmaktadır. Parselin güney kısmında yığma olarak inşa edilmiş 3 adet tek katlı ev, 2 adet iki katlı ev, 3 adet ahır, 1 adet samanlık, 1 adet hobi bahçe evi, 1 adet depo, ekonomik değeri olmayan 2 adet kümes ve ruhsatı bulunmayan 3 adet su kuyusu yapıları bulunmaktadır. Kızık mahalle merkezinde olup, Akyurt merkeze kuş uçuşu yaklaşık 3,5 km uzaklıktadır. Detay bilgiler satış ilanı ekindeki bilirkişi raporundadır.

Artırma Bilgileri

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1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2023 – 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2023 – 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/03/2023 – 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2023 – 15:00

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