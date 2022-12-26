Ankara Akyurt’ta 13.884 m² tarla mahkemeden satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Akyurt İlçe, KIZIK Mahalle/Köy, Değirmenönü Mevkii, 3170 Ada, 7 Parsel, Bilirkişi raporuna göre; Taşınmazın toplam alanı 13.884,73 m² olup, tarla vasfındadır. Eğimi olmayan, tuzluluk problemi olmayan, kumlu-tınlı bünyeli toprak yapısındadır. Taban arazi olup, su tutma kapasitesi normaldir. Geometrik olarak amorf şekildedir. Hububat yapılmaktadır. Akyurt merkezine yaklaşık 2,3 km uzaklıktadır. Ankara Çankırı yoluna 50 mt uzaklıktadır.

Artırma Bilgileri

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1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2023 – 13:45

Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2023 – 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/03/2023 – 13:45

Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2023 – 13:45

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