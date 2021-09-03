Ankara/Akyurt’ta 116 m² dubleks daire icradan satılacak

Diş hekimi ve ortodonti uzmanı Prof. Dr. Sabri İlhan Ramoğlu, düzgün olarak dizilmiş dişlerin hem ağız sağlığı hem de sağlıklı beslenme için büyük önem arz ettiğini söyledi. Ramoğlu, ağız sağlığı ile fiziksel sağlık arasında ilginç bir ilişki olduğunu belirterek, “Ağız sağlığı iyi ise vücudun sağlıklı kalma olasılığı artar.” ifadelerini kullandı.