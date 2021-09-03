Ankara/Akyurt’ta 116 m² dubleks daire icradan satılacak

Ankara Akyurt İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Ankara/Akyurt’ta 116 m² dubleks daire satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.
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Adı geçen dairenin, Yıldırım Mahallesi, Kavaklıdere Cad. No:1/17Akyurt / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 03/11/2021 günü, 2. Satış Günü ise 01/12/2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.
İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
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