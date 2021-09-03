    Ankara/Akyurt’ta 116 m² dubleks daire icradan satılacak

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    Editör
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    Ankara Akyurt İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Ankara/Akyurt’ta 116 m² dubleks daire satışa sunuldu.

    Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

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    Adı geçen dairenin, Yıldırım Mahallesi, Kavaklıdere Cad. No:1/17Akyurt / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 03/11/2021 günü, 2. Satış Günü ise 01/12/2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

    İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

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