Ankara Akyurt’ta 1 adet arsa mahkemeden satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Akyurt İlçe, YILDIRIM Mahalle/Köy, 1012 Ada, 10 Parsel, Bilirkişi raporuna göre; taşınmaz arsa vasfındadır. Geometrik olarak düzgün olmayan dikdörtgen şeklindedir. Taşınmaz üzerinde yapı bulunmamaktadır. Akyurt merkeze yaklaşık 3,20 km uzaklıktadır.
Artırma Bilgileri
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|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2023 – 10:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2023 – 10:15
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2023 – 10:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2023 – 10:15
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