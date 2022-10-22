Ankara Akyurt’ta 1.471 m² bağ icradan satılık

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- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Bilirkişi raporuna göre; Ankara, Akyurt, Kalaba Mah., 4338 Ada, 25 Parsel, 1.471,56 m² yüzölçümlü, bağ nitelikli taşınmaz olup, taşınmazın tamamı satılacaktır. Taşınmaz; tarıma elverişsiz, çok meyilli taşlı toprak yapısındadır. Kıraç arazi olup ekim yapılmamaktadır. Taşınmaz geometrik olarak dikdörtgen şekline benzemektedir. %34 eğime sahip olduğu görülmüştür. Arazi Kalaba merkezine kuş uçuşu yaklaşık 1,4 km uzaklıktadır. Kadastro yoluna cephesi yoktur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2022 – 14:58
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2022 – 14:58
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2022 – 14:58
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2023 – 14:58
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