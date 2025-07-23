Ankara Adliyesi’nde görevli bir zabıt kâtibinin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne (UYAP) yasa dışı şekilde erişerek bazı soruşturma dosyalarını para karşılığında kapattığı ortaya çıktı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından hakkında soruşturma başlatılan şüpheli için savcılık tam 1.190 yıl hapis cezası talep ettiği ifade edildi.

Dosyalar UYAP Üzerinden Kapatılmış

İddianameye göre, zabıt kâtibi görev yaptığı adliyede yetkisini kötüye kullanarak UYAP sistemine giriş yaptı ve belirli soruşturma dosyalarını usulsüz şekilde sonlandırdı. Bu işlemlerin karşılığında ise şüphelinin farklı kişilerden para aldığı belirlendi. Olayın ortaya çıkmasının ardından sistem kayıtları ve para transferleri detaylı şekilde incelendi.

Savcılık, şüphelinin onlarca dosyada benzer usulsüz işlemler gerçekleştirdiğini belirtti. Her bir dosya için ayrı ayrı ceza talep eden savcılık, toplamda 1.190 yıl hapis cezası talebinde bulundu.