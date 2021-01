Ankara 4.5 büyüklüğündeki depremle sallandı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA, (DHA)- ANKARA, merkez üssü Kalecik ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde depremle sallandı. Vali Vasip Şahin, depremde herhangi bir can kaybının olmadığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan verilere göre; saat 22.53’te merkez üssü Ankara’nın Kalecik ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 13.19 kilometre olarak ölçülen deprem, Ankara merkez ve ilçelerden de hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Mamak ilçesinde ise bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

‘CAN KAYBI BULUNMAMAKTADIR’

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Saat 22.53’te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli (AFAD verilerine göre) 4,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir” dedi.

AFAD’dan yapılan açıklamada ise, “Kalecik ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadesine yer verildi.

