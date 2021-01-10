Ankara 4.5 büyüklüğündeki depremle sallandı (3)

DEPREM SIRASINDA HAYVANLARIN PANİK YAŞADIĞI GÖRÜLDÜ

Ankara’nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğünde deprem anı, Ankara’da bir petshop, ahır ve Kırıkkale’de bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı. Akyurt ilçesindeki ahırda ve petshopta bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hayvanların deprem anında panik yaşadığı görüldü. Kırıkkale’de ise bir apartmanın içerisindeki güvenlik kamerası görüntüsü, depremin şiddetini gözler önüne serdi. Yaklaşık 20 saniye süren depremin sarsıntısının giderek arttığı ve merdiven ile boruların hareket ettiği görüldü.

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