DOSYA NO : 2019/461 Esas

KARAR NO : 2023/623

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/06/2023 tarihli ilamı ile Hakaret suçundan TCK'nun 125/1 maddesi gereğince 1.500-TL adli para cezası, Tehdit suçundan TCK'nun 106/1-birinci cümlesi gereğince 3.000-TL adli para cezası ile cezalandırılan Mahmud ve Necibe oğlu, 10/01/1984 Halep doğumlu, Suriye uyruklu, ABDULKERİM SAVVAS tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf başvuru yazısı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının sanığın Beraatına karar verilmesi talepli" istinaf başvurusunun Türkiye çapında yayın yapan trajı 50.000 üzeri olan gazetelerden birinde ve elektronik ortamda ilanen TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrası ve istinaf başvurusunun ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, karar verilmiş olup,

Tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde Mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine ya da ceza infaz kurumunda bulunulması halinde bulunulan ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hâkime onaylattırılması suretiyle, CMK'nun 273/1. maddesi gereğince 7 gün içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurma hak ve yolu açık olduğu, İLAN OLUNUR.08.10.2025