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16 Mayıs 2019
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Büyükşehir Belediyesi, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı”nın 100. yıldönümünü kutlamak üzere özel bir program hazırladı
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Ankara, 19 Mayıs’ta Tek Yürek Olacak

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Büyükşehir Belediyesi, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı”nın 100. yıldönümünü kutlamak üzere özel bir program hazırladı

Atatürk Kültür Merkezi’nde (Akm) Saat 21.00’da Gerçekleştirilecek Özel Programda; Ünlü Sanatçı Haluk Levent Ve Kent Orkestrası Başkentlilere Konser Verecek, Fomget ise Halk Oyunları Gösterisiyle geceye renk katacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKM’de düzenlenecek programa tüm Ankaralıları davet etti.

BAŞKAN YAVAŞ:

“19 MAYIS’I BU YIL HAK ETTİĞİ COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı”nı Başkent’te büyük bir coşkuyla kutlayacak.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Milli Mücadele Hareketi’ni başlatmak üzere Samsun’a çıktığı gün olan 19 Mayıs 1919 ve gençlere armağan ettiği Gençlik ve Spor Bayramı, 100. yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği özel bir programla kutlanacak.

TÜM ANKARALILAR DAVETLİ  

Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) saat 21.00’da düzenlenecek program öncesinde Başkentlilere Türk Bayrağı dağıtacak olan Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştireceği lazer gösterisiyle de görsel bir şova ev sahipliği yapacak.

AKM’de düzenlenecek kutlama programına tüm Ankaralıları davet eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ev sahibi olarak Başkentlilere seslenecek. Başkan Yavaş, 19 Mayıs’ın 100. Yıldönümü nedeniyle hazırladıkları özel programa 7’den 70’e herkesi beklediklerini belirterek, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını bu yıl hak ettiği coşkuyla kutlamak istiyoruz. Ankara’da tek yürek olacağımız gecede sanatçımız Haluk Levent de ücretsiz bir konser verecek. Tüm halkımızı bu görkemli kutlamalara davet ediyorum” dedi.

HALUK LEVENT’TEN MUHTEŞEM KONSER

Binlerce Başkentliyi buluşturacak olan Büyükşehir Belediyesi, düzenleyeceği özel programla Ankaralılara unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Geleneksel halk danslarına ait ritim ve figürleri ustalıkla sergileyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Folklor, Müzik ve Gençlik Topluluğu’nun (FOMGET) gösterisi ile başlayacak olan program, Şef Kemal Günüç yönetiminde Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın ve sanatçılarının müzik dinletisi ile devam edecek.

Özel programda ünlü sanatçı Haluk Levent’in seslendireceği şarkılarla renk katacağı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Başkent’te büyük bir coşkuyla kutlanacak.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak bağımsızlık mücadelesi yolunda attığı ilk adımın 100. yıldönümünde Başkent Ankara’da, cadde ve sokaklar Türk bayrakları ve afişlerle donatılacak.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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