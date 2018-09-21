Ankapark’a Çinli﻿ turist tartışması

Ankaralıların merakla beklediği Ankapark’ın açılması için yapılan ihale tamamlandı. İhalede dikkat çeken en önemli konulardan birisi her yıl belli sayıda Çinli turistin Ankara’ya geleceğinin vaad edilmesi oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek döneminde yapımına başlanılan Ankapark projesi yaklaşık 2 milyar Türk Lirası gibi bir para harcanmasına karşın bir türlü bitirilememiş işletme ihalesine de çıkılmamıştı.

Gökçek’in görevden alınmasından sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Başkan olan Mustafa Tuna 4 kez ihaleye çıktı ama katılan olmadı. Bir önceki ihaleye katılan GBM-Çelik Ortak Girişim Grubu evrak eksik sunması nedeniyle ihale tamamlanamadı.

20 Eylül’de yapılan ihaleye yine sadece GBM-Çelik Ortak Girişim Grubu katılarak teklif verdi. Türk ve Çin ortaklığından oluşan firma tek talipli olarak girdiği ihaleyi kazanarak Ankapark’ı 29 yıllığına kiraladı.

İhale hükümleri neler?

Ankapark projesi için belediye tarafından muhammen bedeli 765 milyon 600 bin TL olarak belirtildi. İhaleye giren firma sadece tema park için teklif verdi.

Ayrıca henüz açıklanmadı ama ihaleyi kazanan firma bilet satışlarından elde ettiği gelirin yüzde 3’nü belediyeye ödeyecek.

GBM-Çelik Ortak Girişim Grubu tarafından kazanılan ihaleye göre firma 29 yıl boyunca Ankara Büyükşehir Belediyesine her yıl 26 milyon 400 bin Türk Lirası ödeyecek. Ayrıca her yıl TEFE-TÜFE artışına göre ödeme rakamları artacak.

Ankapark tamamlandıktan sonra yaklaşık bin kişi istihdam edilecek.

Diğer önemli bir konu da firmanın verdiği teklife göre ilk yıl 100 bin Çinli turist, ikinci yıl 200 bin, üçüncü yılda 500 bin turist gelecek.

Bu rakamların yazılı taahhüt olup olmadığı ise gerek firma gerekse belediye yetkilileri tarafından açıklanmadı.

Çin’li Turist Gelecek mi?

Ankapark İhalesi’ni kazanan firmanın “Çinli Turist” taahhüdünü Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti İşadamları Dostluk ve Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Koçak’a “gerçekleşebilir mi” diye sordum.

Koçak, “Çinli turistlerin ülkemize gelmesi için birçok etken olması gerekiyor. Son zamanlarda ekonomik anlamda bir yakınlaşmamız var ama bu kimseyi kandırmasın. Çinli turistler daha çok tarih, kültür ve sanatın olduğu yerleri tercih ediyorlar.

2019 yılının Çin’de Türk yılı ilan edilmesi bizim açımızdan olumlu bir fırsat ama Ankara için biraz zor bir durum. Çünkü Çinli turistler ülkemizde en çok Antalya’nın tarihi Kaleiçi bölgesini tercih ediyorlar.

Ankara ilk önce kendi tarihi olan yerlerini parlatmalıdır. Daha sonra da sanatını ortaya çıkarmalıdır. Ankapark projesi gibi projeler başka ülkelerde birçok örneği var. Bu yerlere Çinliler sadece oyun alanı için gitmiyor kültür ve sanat içinde gidiyor. Eğer Ankara’nın kültürünü ortaya çıkarmazsak Çinli turist Ankapark’a hedeflenen ve sayıda gelmez” dedi.

İhale’nin Perde arkası

Ankapark ihalesi belediye binasının 18.katında bulunan Encümen salonunda gerçekleştirildi. İhale belirtilen saatten 15 dakika geç başladı. Ankapark ihalesine sadece GBM Ticaret-Çelik Ortak Girişim Grubu katıldı.

Basın mensupları ihale yapılırken salona alınmadı.

Basın açık olması gereken ihaleye özellikle tek firma katılması ve bu firma ile de yapılan pazarlıkların gazeteciler tarafından izlenilmemesi şüphe yarattı.

İhale Komisyonu Başkanı Ömer Faruk Erciyes İhale bittikten sonra basın mensuplarını salona davet ederek kısa bir açıklama yaptı ve görüntü alınmasına izin verdi.

İhale komisyonunda 5 bürokrat ve 5 Belediye meclis üyesi yer aldı.

Ankaparak projesi tamamlandıktan sonra yurtdışından Ankara’ya Türk Hava Yolları aracılığıyla seferler başlayacak. Ankapark’ın yapıldığı Andaolu Bulvarının doğu köşesine otel ve lojistik yapılacak. Ankapark’ın içinde yer alacak olan otoparkın üstüne ise kendi elektriğini üretecek olan güneş enerjisi yapılacak.

Hayvanat bahçesi projesine talip çıkmadığı için ilerleyen zamanlarda belediye tarafından değerlendirecek.