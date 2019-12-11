Ankapark, Ankara’da AKP’li Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in çılgın projesi olarak AOÇ’ye ait 1,3 milyon m² alan üzerine kurulan, toplamda 2.117 adet eğlence ünitesinin bulunduğu bir tema parktır.

Bakış açısı olarak bu projeyi bir turizm yatırımı olarak değerlendirmek gerekir, bir ekonomi yazarı olarak ben bütün araştırma ve sorgulamalarıma rağmen Ankara’lı yurttaşların ve vergi mükelleflerinin parası ile inşa edilmiş bulunan bu projenin bir yatırım fizibilitesine ulaşamadım. Bırakın yatırım fizibilitesini bu projenin Ankara’lı vergi mükelleflerine tam olarak kaça mal olduğunu bile kesin olarak bilen yok!

Başkan Mansur Yavaş, batmakta olduğunu duyurduğu Ankapark’ın başkent belediyesine maliyetinin 750 milyon dolar civarında olduğunu söylüyor. Bu maliyete arazi maliyeti yahut da belediyenin burada yaptığı bazı altyapı çalışmalarının masrafı da dahil mi elbette bunu bilmiyoruz

Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine kurulan Ankapark ya da işletmeci yabancı firmanın verdiği adı ile Wonderland Eurasia, “Avrupa’nın en büyük tema parkı” olma iddiasıyla 20 Mart 2019’da açıldı. Yaklaşık 25 bin kişiyi sığdırabilecek bir kapasitesi olduğu açıklanan Ankapark, ilk yıl yerli ve yabancı beş milyon turisti ağırlamayı hedeflemekteydi. Lakin açılışından çok kısa bir süre sonra, yaz aylarında önce işçilerin maaşlarını alamadığı haberleri çıktı ve en son olarak da elektrik parasını ödeyemediği için elektriklerinin kesildiği haberi duyuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bir ihale ile Ankapark’ın işletmesi yıllık 26 milyon 400 bin lira üzerinden 29 yıllığına bir işletmeci firmaya kiraya verilmişti. Bu kira bedeli yaklaşık olarak yıllık 5 milyon dolara gelir. 750 milyon dolara mal ettiğiniz bir yatırımı yıllık 5 milyon dolara kiraya verirseniz bu yatırımın geri dönüşü 150 yıl alır, cidden çılgın bir proje.

Uzun zamandır diyorum bir proje yapılırken çılgın mı değil mi diye bakılmaz, akıllıca mı akılsızca mı diye bakılır kira geliri ile yatırdığınız parayı anca 150 yılda geri alabiliyorsanız bu projeye imza atanı Bakırköye yatırırlar.

Gelelim finansman hesabının diğer bir ayrıntısına diyelim ki yılda 5 milyon kişi bu parkı ziyaret etti bu yatırımın 10 yılda amortismanı için ziyaretçi başı 15 dolar yani bu günkü kurla 90Türk Lirası almanız gerekir! Personel, elektrik, ısıtma soğutma, bakım onarım ve benzeri İşletme masrafları için ne kadar bir bedel kaymak gerektiğini elimizde yatırım fizibilitesi olmadığı için bilemiyoruz, anca tahmin edebiliriz ona da 20 lira koysak ziyaretçi başı maliyet 110 lira olur hadi işletme % 20 brüt kara razı olsun diyelim her bir ziyaretçi bileti en az 132 liraya alabilir! Ancak bu halde yatırım kendini 10 yılda geri ödeyebilir.

Peki yılda adam başı132 Türk Lirası ödeyecek 5 milyon ziyaretçi bulmak mümkün müdür? ANKAPARK 2019 fiyatları sınırsız eğlence paketi (Go-Kart, VR Simülatörler, Hyper Splash, Jet-Ski Coaster, Lazer Tag Arena hariç) için 75 TL ve işletme bu fiyata bile yeterince müşteri bulamadığı için işçi maaşlarını elektrik faturasını ödeyemeyip kapanıyor.

Peki bu 5 milyon ziyaretçiyi nereden bulacağız Ankara’ya gelen yabancı turist sayısı 400 bin civarında bunların hepsi ANKAPARK’ı ziyaret etse geriye 4,5 milyon yerli yabancı turist daha bulmamız gerekiyor.

İşin açığı Melih Gökçek ve AKP iktidarının bu çılgın projesi ile Ankara’lıların yüz milyonlarca doları batırılmıştır. Şimdi ortada çürüyen bir cenaze var ve bu cenazenin kaldırılması işi de maalesef Mansur Başkanın üstüne kalmıştır.

Bu parkın zarar etmeden işletilmesi mümkün değildir, herhangi bir girişimci bu işe girmez ve eğer belediye burayı kendi işletmeye kalkarsa da zarar eder. Bu yatırımı yeniden ele alıp, tesisteki oyuncakları çürütmektense bir işbirliği anlaşması imzalayıp önemli bir kısmını Antalya, Mersin, İzmir ve İstanbul gibi turizm merkezlerinde bulunan parklara dağıtmak makul bir çözüm olabilir. Unutmayalım ki zararın neresinden dönülse kardır.