Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in “Ankara’ya yılda 10 milyon turist getirecek” dediği ve milyarlarca lira harcayarak yaptırdığı Ankapark’ın kapısına kilit vuruldu.

Sözcü gazetesinin haberine göre 20 Mart 2019’daki açılışından 6 ay sonra sıkıntılar yaşamaya başlayan Ankapark’a bilet ücretlerinin düşürülmesine rağmen ciddi bir ilgi olmadı.

750 milyon dolara mal olduğu iddia edilen Ankapark’ı yıllık 26 milyon 400 bin liraya yani sadece 4.4 milyon dolar karşılığında 29 yıllığına kiralayan şirket, işçilerine maaş bile ödeyemez bir hale geldi. Bu kira ile parkın maliyetinin ancak 170 yılda çıkarılabileceğini dört işlem bilen herkes hesaplayabilir, bu kadar düşük bir kira ile bile bu parkı işletmek mümkün olmadı ise bu parkı ekonomik olarak işletmek mümkün değildir.

Habere göre, demir yığını haline dönüşen Ankapark’a gelen giden olmayınca gişeler kapatıldı, parkın girişine de bariyerler çekildi. 100’ü aşkın personel ise işten ayrıldı. Birkaç bekçi dışında tesiste kimse kalmadı.

Atalarımız “ölenle olana çare yok” demiştir, bu yatırımın batak olduğu ortadadır şimdi “zararın neresinden dönülse kârdır” yaklaşımı ile akılcı ve hesabi tedbirler üretmek gerekir.

Daima dediğim gibi yatırımın çılgın olanı değil hesabi ve akıllıca olanı makbuldür adamın başını belaya sokmaz, çılgın projeler gibi zarar ve israfa neden olmaz.

Benim naçizane Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a önerim şudur:

Bu saatten sonra bu ekipmanları yağmur, kar altında çürümeye terk etmek elbette olmaz, yazıktır, israftır. Yarın öbür gün hırsızlar, yağmacılar, hurdacılar kabloya, demire, bakıra musallat olur keser keser satarlar, sonra geri dönüşü olmayan bir noktaya gelinir vallahi.

Öncelikle şunu söyleyeyim Ankapark verimli bir şekilde işletilemeyecek kadar büyük ve pahallı bir yatırımdır, çok fazla oyuncak ve ekipman vardır.

Ankapark’ın derhal ciddi bir oyuncak, makine ve ekipman envanteri çıkarılsın. Bu ekipmanların verimli bir şekilde işletilebilecek makul bir miktarı mevcut alanda değerlendirilsin, geri kalan büyük kısım İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Muğla gibi turizm potansiyeli de olan bölgelere taşınsın ve oradaki belediyeler ile birlikte yeniden kurulsun, birlikte işletilsin. Bu şekilde zararın hiç değilse bir kısmı kurtarılabilir.

Mevcut alan yeşillendirilsin ve Melih Gökçek tarafından kapatılıp, yok edilen Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi de tekrar açılsın.

Ankara açık hava parkları için mevsimin son derecede kısa olduğu, turistin az geldiği bir bölgedir, burada böyle büyük, hayali ve çılgın projeler üretmek en azından sorumsuzluktur.

Bu park için Atatürk Orman Çiftliğinden kopartılan alan da çok büyüktür. Bu kadar büyük bir alanda, bu kadar büyük bir eğlence parkı işletmek ve yeterince müşteri bulmak kağıt üzerinde bile imkansızdır, hatada ısrar etmeye gerek yoktur.

Eminim ki bu Ankapark olayı gelecekte ekonomi fakültelerinde “Batık bir yatırım nasıl yapılır” başlığı altında, öğrenciler yanlışı öğrensin ki doğruyu fark edebilsin diye ders olarak okutulacaktır.

Eski yönetimin hesapsız kitapsız harcadığı paranın, yaptığı yatırımın hesabı siyasi olarak zaten soruldu, bu yatırımı yapan belediye başkanı kendi partisi tarafından görevden alındı yerine başkası atandı. Siyasi hesap burada da kalmadı Ankara halkı 31 Mart yerel seçimlerinde muhalefetin adayı Mansur Yavaş’ı seçerek kendi hesabını da gördü.

Şimdi bu cenazeyi kaldırmak yeni seçilen Başkan, Mansur Yavaş’ın sırtına kaldı, eğer akıllıca, hesabi tedbirler ile bu cenazeyi kaldırır, alacağı tedbirler ile Ankara halkının zararını kısmen de olsa karşılar ve buradaki arazi ve tesisleri halkın beğeneceği, tasvip edeceği bir şekilde değerlendirebilirse kendisine duyulan güven, saygı ve sevgi misli ile artacaktır.

Aksi vaki olursa her gün Ankapark’ın önünden geçen on binlerce Ankara’lı herhangi bir tedbir alınmadığını, milyonlar harcanan bu tesisin yatıp, çürüdüğünü, bir mezbelelik haline dönüştüğünü görürse elbette ki bundan mutlu olmayacak, tepki duyacaktır.

İktidar makamı elbette ki şikayet etme yeri değil, icraat yeridir ve bu sorunu halkın menfaatleri doğrultusunda çözmek yeni yönetimin, Başkan Mansur Yavaş’ın görevidir.