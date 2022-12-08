ANKAMOB’TAN USTA – ÇIRAK BULUŞMASI

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Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, İstihdam için Mesleki Eğitim Programı (İMEP) işbirliğinde Sitelerde mobilya ve tamamlayıcı meslekler bölümlerinde okuyan Suriyeli ve Türk öğrencileri ile bir araya getirerek kahvaltı programı düzenledi.

Ankara Mobilyacılar Odası’nın, özellikle nitelikli eleman yönünden mobilya ve tamamlayıcı sektörü tercih eden yerli ve yabancı genç öğrencilerle, yıllarını bu sektöre vermiş ustaları bir araya getirmek adına düzenlediği Usta Çırak kahvaltı programına, Siteler Mesleki Eğitim Merkezi ve Ahmet Yesevi Teknik Anadolu Meslek Lisesi’nden 400’ün üzerinde öğrenci ve işveren katıldı.

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Odası ve Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Taklacı, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada; Değerli öğrenciler sizler katma değeri çok yüksek, tamamı yerli üretimden oluşan, ülkemize katkısı çok büyük ve dünyada bu konuda ilk sıralarda olduğumuz bir mesleği mobilyacılığı tercih ettiniz. Bizler her zaman sizlerin yanında olacağız, bu meslek biraz meşakkatli olabilir ancak kazandığınız ekmek helalinden olur, çok çalışırsanız karşılığını her zaman alırsınız. Sizler bu mesleğe gönül verdiğiniz müddetçe bu meslek sizlerin ve hatta belki çocuklarınızın kazanç kapısı olacak. İnşallah ilerleyen günlerde bu meslekte kendinizi geliştirirseniz, farklı tasarımlara imza atarsanız yüzlerce binlerce kişinin istihdam kapısı olabilir ülkenize büyük fayda sağlarsınız. Sizler bizlerin geldiği noktayı daha ileriye taşıyacak Türk Mobilyasını Dünyada bir numara yapacaksınız. Hepinize teşekkür ediyor, programda bizlere destek olan İMEP ailesine teşekkür ediyorum.

Dedi.

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Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yıldırım’ında katıldığı programda Yıldırım; Meslek lisesi Memleket meselesi derdik, şimdi gerçekten bunu uygulamaya soktuk sadece Altındağ’da 8 bin öğrencimiz var, bizler meslek liselerine gereken önemi vermeye devam ediyoruz. Dedi.

Kahvaltılarını yapan, Suriyeli ve Türk öğrenciler ve işveren davetliler, sitelerin hikayesini anlatan belgesel filmi izleyerek sektörün 1960’lı yıllardan nerelere geldiğini izlenimlediler. Bu sektöre gönül vermiş ustaların hikayelerinide dinleyen öğrenci ve katılımcılar, program sonrası hatıra fotoğrafı çektirerek programdan ayrıldılar.