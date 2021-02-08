Anız yangını Yediemin otoparkına sıçradı: 28 hurda araç zarar gördü

Her yaş ve her kesimden ihtiyaç sahibine elini uzatan Mamak Belediyesi, Gıda Kurtarma Derneği ve Fazla Gıda A.Ş. ile kullanılabilir gıda maddelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve israfın önlenmesi için bir protokol imzaladı.