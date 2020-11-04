Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)-İZMİR’in Menemen ilçesinde, otoyol kenarındaki bir tarlada yakılan anız ateşinin neden olduğu yoğun duman sürücülere zor anlar yaşattı. Duman nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kuzey Ege Otoyolu kenarındaki bir tarlada, bugün saat 15.00 sıralarında yakılan anız ateşi yoğun dumana neden oldu. Rüzgarında etkisiyle duman yolun Menemen- İzmir istikametine doğru ilerledi. Duman yüzünden göz gözü görmezken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Dumanı uzaktan fark eden bazı sürücüler yavaşlarken, bazıları ise arkadan gelen diğer araçları uyarmak için dörtlülerini yaktı. Bir sürücünün yol kenarında durup, tepki göstermesi üzerine anız ateşini yakan kişi traktörüne binip, hızla uzaklaştı.

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