Anıtkabir’e ziyaretçi akını

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- Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir’de yoğunluk yaşanıyor
- Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84. yılında vatandaşlar, devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açılan Anıtkabir’i doldurdu.
Anıtkabir, 10 Kasım dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından ziyarete açıldı.
Çeşitli şehirlerden gelen genç, yaşlı, çocuk binlerce kişi, Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve çiçeklerle Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu.
Bazı vatandaşlar mozolenin önünde dua etti, beraberlerinde getirdikleri çiçekleri mozoleye bıraktı. Zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, kimi ziyaretçiler gözyaşlarına hakim olamadı.
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