“Ani görme kayıpları tedavi edilebilir”

İSTANBUL, (DHA)- Birçok farklı nedenden dolayı yaşanan görme yeteneğinin geçici veya kalıcı olarak azalmasına görme kaybı denildiğini hatırlatan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Semih Doğan, ani görme kayıplarının ilaçla veya cerrahi olarak tedavi edilebileceğini söyledi. Dr. Doğan, “Ani görme kayıplarının geç tedavi edildiğinde ciddi sorunlara sebep olabilir” dedi.

Görme yetisinde kayıp, doğuştan olabildiği gibi daha sonraki dönemlerde de ortaya çıkabiliyor. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nda açıklamalarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Semih Doğan, ani görme kayıplarının geç tedavi edildiğinde ciddi sorunlara sebep olabileceğini belirtti. Dr. Doğan, “Ani görme kayıpları tıbbi acil durumdur. Göze veya beynin görme merkezine giden damarlardan birinde daralma veya tıkanma ani görme kaybının belirtisi olabilir. Birkaç saat içinde göz doktorunun görmesi gerekir. Bazen de damarlarda değil göz sinirlerinde iletim bozukluğu yapan hastalıklara bağlı olabilir” diye konuştu.

ANİ GÖRME KAYIPLARINA NEDEN OLABİLİR

Ani görme kayıplarının nedenlerini sıralayan Dr. Semih Doğan, “Ani göz tansiyonu yüksekliği (akut glokom krizi), gözün şeffaf kısmının iltihapları (keratit), göziçi iltihabı (üveit), gözü besleyen atar veya toplardamar tıkanıklığı, göz içinde veya gözün gören noktasında (maküla) kanama, gözün gören noktasında sıvı toplanması (maküla ödemi), göziçi tabakalarının birbirinden ayrılması (retina dekolmanı) ani görme kayıplarının sebepleri arasındadır” ifadelerini kullandı.

“MUAYENE YARIM GÜN SÜREBİLİR”

Ani görme kaybının nedeninin bulunması için öncelikle tam göz muayenesi ve gözbebeği büyütülerek gözün içine bakılma­sının gerektiğini söyleyen Doğan, “Ek olarak, bulgulara göre görme alanı testi veya göz anjiyosu yapılma­sı gerekebilir. Dolayısıyla böyle bir yakınmanız olduğunda, göz muayeneniz belki de yarım gün sürebilir ve eve dönerken araba kullanamayabilirsiniz” dedi.

Görme kaybına yol açan hastalık her ne ise, ilaçla veya cerrahi olarak uygun tedavisinin yapılacağını ifade eden Doğan, her görme kaybının ise tedavi edilemeyeceğini söyledi.