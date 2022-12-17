Ani başlayan göz ve baş ağrısı glokom habercisi olabilir

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Halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen glokom, göz içi basıncının görme sinirine zarar verecek kadar yükselmesi nedeniyle görme kaybına yol açabilen bir hastalık.

Erken tanı ve uygun tedavi ile glokomun kontrol altına alınabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Arslan Bozdağ, “Ailede glokom varlığı, uzun süren kortizon tedavisi, göz içi iltihabı, sigara, 40 yaş üstünde olmak, diyabet, yüksek-düşük vücut tansiyonu, miyopi ya da hipermetropi, göz yaralanmaları ve migren glokom için risk faktörü olabilir. Sinsi ilerleyen glokom için düzenli doktor muayenesi çok önemli. Ani başlayan göz ve baş ağrılarında mutlaka doktora başvurulmalı” açıklamasında bulundu.

Göz içi sıvısını dışarı boşaltan kanallarda yapısal olarak tıkanıklık oluşması nedeniyle sıvının yeterli boşalmaması ve buna bağlı olarak göz içindeki sıvı basıncının artması sonucu oluşan glokom, yükselen göz içi basıncı görme sinirine bası yapıp zarar vererek görme siniri hücrelerinin ölümüne neden olur. Glokomun göz içi basıncının görme sinirine zarar verecek kadar yükselmesi nedeniyle görme kaybına yol açabildiğini hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Arslan Bozdağ, “Normal bir gözde gözün iç sıvısı devamlı olarak üretilir ve dengeli bir şekilde göz dışına boşaltılır. Böylece göz içi basıncı normal düzeylerde kalır. Üretilen göz iç sıvısının göz dışına boşalması engellenirse göz içi basıncı artar ve glokom hastalığı oluşur. Genelde 20–21 mm Hg’in altındaki göz tansiyonu normaldir. Ancak daha düşük tansiyonda bile kişinin göz yapısına göre glokom hastalığı görülebilir” dedi.

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Rutin göz muayenesi önemli

Nadir görülen akut glokomda ani başlayan göz ve baş ağrısı, gözde şiddetli kızarıklık, görmede ani azalma oluşabildiğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Arslan Bozdağ, “Ancak glokomun çoğunluğunu oluşturan açık açılı glokom, pek belirti vermeyen, sessiz ve sinsi bir hastalıktır. Yıllar içinde önce kenar görme alanlarını daraltır en sonunda da merkezi görmeyi geri dönüşsüz olarak tahrip eder. Çoğunlukta rutin göz muayenesi esnasında tespit edilir” diye konuştu.

Glokomda erken tanı önemli

İlaçla kontrol edilemeyen inatçı glokomlu gözlerde lazer tedavisinin yapılabildiğini hatırlatan Dr. Arslan Bozdağ, “Çok daha ağır durumlarda göz içi glokom ameliyatları gerekebilir. Glokomu önlemek mümkün değil, çünkü glokom yapısal bir hastalıktır. Ancak erken tanı ve uygun tedavi ile görme sinirine zarar vermesini engellemek mümkün” açıklamasında bulundu.