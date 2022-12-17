Angelina Jolie, BM mülteci ajansındaki ‘Özel Elçi’ görevinden ayrıldı

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ABD, (DHA) – ABD’li ünlü film yıldızı Angelina Jolie, dün Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ndeki (UNHCR) Özel Elçi görevinden ayrıldığını duyurdu. Jolie, 20 yıldan fazla sürdürdüğü görevini ‘çatışmalardan en doğrudan etkilenen’ insanların liderlik yaptığı kuruluşlarla çalışmak için bıraktığını belirtti.

Angelina Jolie (47) açıklamasında “Mülteciler, dünyada en çok hayran olduğum insanlar ve hayatımın geri kalanını onlarla çalışmaya adadım. Şimdi, çatışmalardan en doğrudan etkilenen ve onlara en büyük sesi veren insanların önderlik ettiği kuruluşlarla çalışacağım” ifadelerini kullandı.

UNHCR ve Jolie konuyla ilgili yaptıkları ortak açıklamada “Dünyanın karmaşık, çok yönlü ve birbiriyle bağlantılı krizlerle karşı karşıya olduğu bir zamanda, yerel kuruluşlarla daha doğrudan çalışmanın yanı sıra daha geniş insani konularda daha geniş bir aktörler yelpazesiyle çalışmayı planlıyor” denildi.

Angelina Jolie, Birleşmiş Milletler ile 2001 yılında çalışmaya başlamış ve 2012 yılında UNHCR’nin Özel Elçisi olmuştu. Jolie, bu süre boyunca 60’dan fazla mülteci kampında mültecilerle görüşmüş, en son Yemen ve Burkina Faso’daki mülteci kamplarını ziyaret etmişti. BM Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Oscar ödüllü ünlü yıldız için “UNHCR’de geçirdiği uzun ve başarılı bir sürenin ardından, sorumluluğunu değiştirme ve kararını destekleme arzusunu takdir ediyorum” dedi.

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