ANFA Bitki Evi Sevgililer Günü İçin Hazır

Ankara Büyükşehir Belediyesi Altınpark ANFA Bitki Evi, yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle hazırlıklarını tamamladı. Rengarenk güllerden saksıda minyatür gül çeşitlerine kadar uygun fiyatlarla satışa sunulan çok sayıdaki aranjmanlar Başkentlileri bekliyor. ANFA Bitki Evi, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonu da 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Altınpark’ta bulunan ANFA Bitki Evi, iç ve dış mekanlarda kullanılabilecek birbirinden güzel çiçek ve bitki çeşitlerini uygun fiyatlarla Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor.

ANFA Bitki Evi, yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Gününe özel ve kırmızı rengin ağırlıkta olduğu çiçek ve bitki seçeneklerini Başkentlilerle buluşturuyor.

ARANJMANLARLA DOLU SEÇENEK SUNULUYOR

14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklarını tamamlayan ANFA Bitki Evi, Sevgililer Gününün sembol çiçeği kırmızı güllerden aranjmanlarla adeta görsel bir şölen sunuyor.

Özenle hazırlanan Sevgililer Günü aranjmanları arasında ayrıca zarafetin simgesi orkideden kokusu ve güzelliği ile bilinen sümbüle, cam güzelinden kalanşoya, flamingo çiçeğinden 11 ay çiçeğine, kuru çiçek aranjmanlarından terrariuma kadar çeşit çeşit iç ve dış mekan çiçek ve bitkiler yer alıyor.

BU HAFTA SONUNA ÖZEL ANFA BİTKİ EVİ AÇIK OLACAK

ANFA Bitki Evi’ne çok sık geldiğini belirten Sevda Çolak adlı bir vatandaş, Sevgililer Gününe özel rengarenk aranjman çalışmalarını çok beğendini belirterek, “Çok uygun fiyatlarla çiçek ve bitki çeşitlerine ANFA Bitki Evi sayesinde rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Sevgililer Günü konseptini de harika buldum. Burayı çok beğeniyorum” dedi.

ANFA Bitki Evi, pandemi sürecinde haftanın 5 günü 08.00- 18.00 saatleri arasında hizmet verirken, İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge doğrultusunda 13-14 Şubat tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.