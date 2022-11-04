ANFA BİTKİ EVİ 6’NCI ŞUBESİNİ ÇUKURAMBAR’DA AÇTI

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Yıllardır mevsimlik çiçek ve bitkilerini uygun fiyatlarla Başkentlilerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, ANFA Bitki Evlerinin 6’ncı şubesini Çukurambar’da açtı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Bitki Evi, hizmet alanını genişletmeye yeni şubeler açmaya devam ediyor.

Bitki Evlerinin 6. Şubesi; Altınpark, Mogan Parkı, 30 Ağustos Zafer Parkı, Etlik Zeynepcik Parkı ve Batıkent’ten sonra Çukurambar’da açıldı.

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HAFTANIN 7 GÜNÜ AÇIK

İç ve dış mekânları süsleyecek birbirinden güzel çiçek ve bitki çeşitlerini uygun fiyatlarla Başkentlilerle buluşturan Bitki Evleri, Çukurambar’daki yeni şubesinde de hizmet verecek.

Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:20 Çankaya adresindehizmet vermeye başlayan ANFA Bitki Evi, haftanın 7 günü 08.00-22.00 saatleri arasında açık olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışı yapılan ve Çukurambar sakinlerinden tam not alan Bitki Evi’nde çeşit çeşit iç ve dış mekân bitkisi, bitki bakım ürünleri ile ANFA bünyesinde kurulan seramik atölyesinde yapılan seramikler satışa sunuluyor.

Çukurambar Bitki Evi; içinde bir de kafe bulunuyor. Âlâ Kafe’de vatandaşlar, mis kokulu bitkiler arasında lezzetli tatlıların tadına bakıp kahvelerini yudumlayabiliyor.