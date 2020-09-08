Android ve iOS kullanım oranları açıklandı

Hem dünya genelinde hem de ülkelere göre Android-iOS kullanım oranları açıklandı.Araştırma ise Almanya merkezli pazar araştırma platformu Statista tarafından gerçekleşti.

Google’ın Android ve Apple’ın iOS mobil işletim sistemlerinin kullanım oranları belli oldu. Statista, hem dünya genelinde hem de ülkelere göre Android-iOS kullanım oranlarını açıkladı.

Almanya merkezli pazar araştırma platformu Statista tarafından yayınlanan verilere göre, Google’ın Android işletim sistemi yüzde 87 ile en popüler sistem oldu. Apple‘ın işletim sistemi iOS‘un kullanım oranı ise yüzde 13 olarak belirlendi.

Bilindiği üzere akıllı telefonlara geçiş döneminden önce, neredeyse tüm üreticiler kendi mobil işletim sistemlerine sahipti. Ancak günümüzde akıllı telefon pazarı yalnızca iki işletim sistemine sahip. Bu iki işletim sistemi de bildiğiniz üzere ABD merkezli olan; Android ve iOS.

iOS’u kullanan tek marka iPhone, Android’i ise birçok marka kullanıyor, bunların en başında ise, dünya üzerindeki model sayısı fazla ve pazar payı yüksek olan Samsung yer alıyor. Dolayısı ile bu oran muhtemelen kimseyi şaşırtmamıştır.

Statista tarafından yayınlanan aynı verilere göre, iOS sadece Japonya, Birleşik Krallık, ve ABD’de Android’den daha fazla kullanıcı sayısına sahip.



Hindistan ise Android’in en yüksek pazar payına sahip olduğu ülke olarak kayda geçti. Bu ülkedeki iOS kullanım oranının ise yüzde 3 olduğu tespit edildi.