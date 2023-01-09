ANAYASA VE EVLİLİK MESELESİ

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Recep Bey tarafından başörtüsü konusu kanunla değil anayasa ile düzenlensin talebi üzerine hazırlanan anayasa değişikliği teklifine LGBT taleplerinin önünü kesme bahanesi ile evlilik kurumunu düzenleyen bir ekleme de yapılmak isteniyor.

Bakınız Türkiye’de evlilik kurumunu ilgilendiren ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler şöyledir:

ULUSLARARASI DÜZENLEMELER

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İnsan Hakları Evrensel Bildirisi 10 Aralık 1948’de, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Paris’te yapılan 183. oturumunda kabul edilen 30 maddelik bildiridir. Türkiye, imzaladığı İnsan Hakları Evrensel Bildirisini, 27 Mayıs 1949 tarihli Resmi Gazete’de yayınlayarak yürürlüğe koymuştur.

Bu bildirinin evliliği ilgilendiren 16. Maddesi şöyledir:

Madde 16:

1. Evlilik çağına varan her erkek ve kadın, ırk, uyrukluk veya din bakımından hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın evlenmek ve aile kurmak hakkına haizdir. Her erkek ve kadın evlenme konusunda, evlilik süresince ve evliliğin sona ermesinde eşit hakları haizdir.

2. Evlenme akdi ancak müstakbel eşlerin serbest ve tam rızasıyla yapılır.

3. Aile, cemiyetin tabii ve temel unsurudur, cemiyet ve devlet tarafından korunmak hakkını haizdir.

Türkiye’nin de imza koyduğu, taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ise evlilik konusunda hüküm şu şekilde:

Madde 12: Evlenme hakkı Evlenme çağına gelen her erkek ve kadın, bu hakkın kullanımını düzenleyen ulusal yasalara uygun olarak evlenme ve aile kurma hakkına sahiptir.

ULUSAL DÜZENLEMELER

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler

I.Ailenin korunması ve çocuk hakları

Madde 41: Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.

TÜRK MEDENİ KANUNU / AİLE HUKUKU

EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ

A. Ehliyetin koşulları

I.Yaş

Madde 124: Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir.

II.Ayırt etme gücü

Madde 125: Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar evlenemez.

EVLENME BAŞVURUSU VE TÖRENİ

Başvuru I. Başvuru makamı

Madde 134: Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte başvururlar.

Görüldüğü üzere geçerli Türk Hukukunda evlilik bağının kadın ve erkek arasında kurulacağı son derecede açık ve net bir şekilde belirtilmiş!

Recep Bey’in bu evlilik konusunu anayasaya taşıma çabası hiçbir şekilde manası olmayan, politik bir şov olarak görülmelidir.

Evlilik konusunda Türkiye’de gözlemlenen asli sorun kanuna yüzde yüz aykırı olmasına rağmen dini nikâh ile yapılan çok eşli evlilikler ve çocuk evlilikleridir.

Eğer bir anayasal düzenleme yapılacaksa asıl bu konuları anayasa güvencesine almak ve evliliğin ancak medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bir kadın ve bir erkek arasında yapılabileceğini anayasaya yazmak gerekir.