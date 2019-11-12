Anayasa dersinde gözaltına alınmıştı

12 Mart 1971’de Süleyman Demirel liderliğindeki hükümete askeri muhtıra verildi.
Gerekçe, işçi eylemlerinin artması ve üniversitelerde sağ-sol çatışmalarının yaygınlaşmasıydı.
Bunun üzerine hükümet istifa etmek zorunda kaldı.
Yerine, askerlerin denetiminde Nihat Erim başkanlığında bir hükümet kuruldu.
O karanlık dönemde sadece gençler ve işçiler değil bir çok aydın da gözaltına alındı.
Onlardan biri de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı ve Anayasa Profesörü Mümtaz Soysal’dı.
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Soysal’ın gözaltına alınması ve daha sonra tutuklanmasının ilginç bir öyküsü var:
Türkiye’nin gelmiş geçmiş en özgürlükçü anayasası kabul edilen 1961 Anayasası’nı yazanlardan biri olan Soysal, 18 Mayıs 1971’de fakültede Anayasa dersindeydi.
O dersi şu sözlerle tamamladı:
“Anayasa, bir takım direkler üzerinde durur. Ama bu direklerin sağlam olabilmesi için asıl gerekli olan şey halk desteğidir.
Anayasayla getirilen haklara ve özgürlüklere halk sahip çıkmazsa bu yapının fazla ayakta kalması mümkün değildir.”
Soysal, tam dersi tamamlamıştı ki salondan içeri fakülte sekreteri girdi ve tek bir sözcük söyledi:
“Geldiler!”
Muhtıracıların kendisini gözaltına almak için bir ekibi üniversiteye gönderdiğini anlamıştı Soysal.
Öğrencilerine dönüp şöyle dedi:
“Anayasaya halk desteği olmazsa işte böyle olur!”
Ve salondan çıktı, kendisini gözaltına almaya gelenlerin yanına doğru yürümeye başladı.
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Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi’nde hazırlanan iddianamede, Soysal’ın, “Anayasa’ya Giriş” isimli ders kitabında Komünizm propagandası yaptığı belirtiliyordu.
Sözde yargılama sonunda 6 yıl 8 ay ağır hapse mahkum edildi.
14.5 ay Mamak Cezaevi’nde yattı.
Türkiye’nin değerli aydınlarından, hocalarından, siyaset adamlarından biriydi.
Önceki gün kaybettik kendisini.
Allah gani gani rahmet eylesin.