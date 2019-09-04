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      Anaların çığlığı, bombadan etkili!

      Nuri Kayış -
      Annelerin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde, “Dağa kaçırdığınız çocuklarımızı geri verin” diyerek başlattıkları eylem, PKK terörüne şimdiye kadar vurulmuş en büyük darbedir.
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      Türkiye de Arjantinleşir mi?

      Murat Özbülbül -
      Aslında doğru soru Türkiye de Arjantinleşir mi değil, Türkiye ne zaman Arjantinleşecek olmalıdır! Aynı yoldan yürüyen, aynı politikaları uygulayan ekonomilerin benzer sonuçlar...
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      MAKYAJLAMA

      Ahmet Özal -
      Finansal tablolar analizi yapan muhasebecilerin kullandığı bir tabirdir, ‘’sabunlama’’ veya makyajlama’’ bu tabir, kötü olan bilanço, nakit akışı ve gelir-gider tablolarında rakamlarla oynayarak, kötü...
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      Başbakanını “defolun” diye kovan AKP

      Orhan Uğuroğlu -
      “Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar” atasözü aslında siyasi partilerimizin anayasası olan tüzüklerinin, “değiştirilmez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez” hükmüdür.
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