Prizren’li şair Necati Zekeriya’nın hayatı şiirdi şiiri ise kadın: “Gözbebeğinde yatacağım/ağlayacağım yeşili/yüreğinde dolaşacağım/toplayacağım yağmuru/gökyüzüne çıkacağım/yaşayacağım maviyi/gözüne gireceğim/öldüreceğim kendimi/arayacaklar otlarda beni/bulacaklar yüreğinde.”

Şiirimizde ana sevgisi ya taşıp dökülen duygularla (“İki eli sıcak sıcak/ekmek, çörek yapar bana/hem pekişik hem yumuşak/severim anamın ellerini/sıcak olur soğuklarda/soğuk olur sıcaklarda/(…)/anamın anamın elleri.” Naim Şaban /Prizren’de Skender Muzbeg’in bir iletisinden.

“…Elbet sefil olursa kadın alçalır beşer…!” Tevfik Fikret

ANA

“…Ülkesi,Ulusu için

Yedi düvele, yedi evlat kurban veren,

‘Vatan sağolsun’ diyen ana,

Kurtuluş Savaşı’nda,çocuğu sırtında,kağnı başında,

Kar kış demeden toprak,tarla başında,

Elinde kürek,mangal yürek görev başında,

Vatana kurban, toprağa yorgan ana,

‘Cennet, anaların ayakları altında’

Elini, ayagını öperim,

Yüreğime gömerim,

Bir gün değil ,hergün senin ana,

‘Ana gibi yâr, vatan giibi diyâr olmaz’

Anadolu, analarla dolu

Kurban sana.” Yahya Aksoy

Aramızdan ayrılan sevgili anamın ve tüm aziz anaların ruhu şâd olsun.Analar, evlatlarının kalbinde sonsuz olarak yaşarlar, ölümsüzdürler.Başta şehit anaları olmak üzere, eli öpülecek, baş tacı edilecek tüm analara ,sağlık, huzur ve mutluluklar dileyerek “ANALAR GÜNÜ’NÜ kutluyorum.