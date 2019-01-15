Bayram değil seyran değil Ankara’da konut ve işyerlerinde tüketilen su ücretlerinde yüzde 30 indirime gidildi.

Gerekçesi Gerede’den gelen suyun şehre verilmeye başlanması ve buna bağlı olarak enerji maliyetlerinin düşmesi. Vallahi bravo. Yıllarıdır boşu boşuna suya fazladan para ödemişiz. Ödediğimiz de su için olsa bari. Bin liralık faturanın 600 lirası vergiydi, bakımdı, atık suydu vs. kesiliyordu, kullanmaya bir avuç su kalıyordu.

Arkadaş bu Gerede’den su getirme projesi yıllarıdır gündemdeydi. Atatürk Orman Çiftliği’ni yağmalayıp oyun parkı, şehir girişlerine anlamsız taş yapılar, neye benzediği anlaşılmayan heykeller, suyu olmayan fıskiyeler yapacağınıza bu projeyi daha kısa sürede bitirseydiniz ya? Niye Ankaralıya bu zamana kadar pahalı su sattınız?

Taa on yıl önce, Ankara susuzluğun eşiğine gelmişken konuşuldu bu Gerede suyu projesi. Ama proje yerine “duş alınırken akan suları leğene doldurup tuvalette kullanın” önerisi yapıldı.

Buna gülüp geçtik,çözüm olarak Gerede projesi ötelendi, içinde onlarca kimyasal madde olduğu ispat edilen ve Ankara’da zarar vermediği su şebekesi bırakmayan Kızılırmak suyu için milyonlarca lira harcayıp boru döşendi.

Şimdi Gerede suyu gelince Kızılırmak Kesikköprü projesi bir kenara atıldı, paralar toprak altındaki borularla boşa çıktı. Sonuçta, suya verdiğimiz her on liranın üç lirasını Kızılırmak yutmuş. Büyükşehir’in maliyet düşüşü dediği de bu zaten.

AKP KARAMSAR

Bu indirim eğer seçim yatırımı için yapılıyorsa bu daha çok tartışılması gereken bir karar. Şurada seçimlere 2.5 ay kalmış, bırakın da yeni başkan ilk icraat olarak bu indirimi açıklasın.

Ankaralı 31 Mart seçimlerinde oy verirken yıllarca pahalı ve zararlı suyun yanı sıra şunları iyi hatırlamalı: Büyükşehir yıllarca doğal gazdan aldığı parayı BOTAŞ’a ödemedi. Bahane olarak metro hatlarına yapılan harcamalar gösterildi. Ancak gaz parası bu projelere de yetmedi, yarım kalan hatları Ulaştırma Bakanlığı üstlenerek tamamladı. Buna rağmen Büyükşehir en borçlu yerel yönetimler arasında hep üst sıralarda kaldı.

Yıllarca asfaltları delik deşik bırakılan Çankaya’nın cadde ve sokakları, yağmur sularıyla dolan alt geçitleri, bir türlü sonuçlandırılamayan kullanışlı bir kültür merkezi, hepsinden öte eksikliği ile Ankaralıyı futboldan soğutan bir stadyumun yapılmaması da unutulmamalı.

Bu algıyı değiştirmeye çalışan Mustafa Tuna aday gösterilseydi ki kısa sürede taraflı tarafsız tüm Ankaralıların beğenisini aldı, AKP’nin Ankara’da şansının yüksek olduğunu söyleyebilirdik ama anketler farklı sonuç veriyormuş.

Reuters Haber Ajansı’na konuşan ve ismi açıklanmayan bir AKP yöneticisi oy oranlarının yüzde 32-35’lerde seyrettiğini, kararsızların ikna edilmesine çalışılacağını buna rağmen “Ankara’yı kaybetme riskinin bulunduğunu” ifade etmiş.

AKP için şimdi en büyük propaganda malzemesi 21 Mart’ta ön açılışı yapılacak olan şehir hastanesi. Ön açılış diyoruz çünkü hastanenin yollarıyla, cihazlarıyla, çalışanlarıyla tam anlamıyla faaliyete geçmesinin daha uzun zaman alacağı konuşuluyor, tıpkı İstanbul Yeni Havaalanı gibi.

Sayın büyükşehir belediye başkan adayları “bu indirim yetmez daha fazlasını yapacağız” deme zamanı.