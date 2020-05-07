DÜNYADA doğal popülasyonu sadece Antalya’nın Düzlerçamı bölgesinde devam eden, 54 yıl önce sadece 7 tane kalan alageyiklerin sayısı, yapılan çalışmalar sayesinde 500’ü buldu. Bazıları neslinin tamamen yok olduğu Aydın, Muğla, Manavgat’ta doğal yaşam alanlarına bırakılan ve kamerayla takip edilen alageyikleri vurmanın cezası ise 90 bin lira.

Anadolu topraklarına özgü endemik bir tür olan alageyiğin dünyada doğal popülasyonunun devam ettiği tek yer Antalya’nın Düzlerçamı bölgesi. Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü 6’ncı Bölge Müdürlüğü bünyesinde, nesli tehlike altındaki türler arasında bulunan alageyiğin popülasyonunun artırılması için yarım asrı aşkın süredir devam eden bir proje bulunuyor. 1966 yılında 29 bin hektarlık Düzlerçamı ormanlık alanında, sadece 7 tane kalan alageyik için 35 hektarda Eşenadası Alageyik Üreme İstasyonu kuruldu.

NESLİ KRİTİK TEHLİKEDE

Alageyik sayısının artmasıyla istasyon da yıllar içinde genişletilerek, bugün 430 hektarı tel örgüyle çevrili, toplam 521 hektara ulaştı. Nesli kritik tehlike altında ve avlanması kesinlikle yasak olan alageyikler, yıllar içinde hem Düzlerçamı ormanında, hem de orman içindeki istasyonda çoğaldı. Alageyiklerden bazıları, tamamen yok olduğu doğal alanları Aydın Dilek Yarımadası Milli Parkı, Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve geçen hafta da Manavgat Kapan bölgesine bırakıldı.

İSTASYONDA 112 BİREY

DKMP 6’ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, 1966’da 7 birey kalan alageyiklerin Türkiye’deki toplam nüfusunun, 54 yıllık çalışmalar sonunda 500 bireye yükseldiğini söyledi. Rıza Kamil, alageyiklerin orijininin, Antalya’dan Türkiye ve Avrupa’ya yayıldığını aktardı. Kamil, şu an istasyondaki birey sayısının, 112 olduğunu kaydetti. Kamil, 112 bireyin yetişkin olan 42’sinin erkek, 47’sinin dişi olduğunu, diğerlerinin 1 yaş üzerinde 6 erkek, 5 dişi ve 0-1 yaş aralığında 12 yavrudan oluştuğunu söyledi.