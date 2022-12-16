Anadolu’nun kültür emanetçilerine 360 miras taşıyıcısı daha eklendi

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit ve Değerlendirme Kurulu’nun bu yılki çalışmaları tamamlandığını ve 360 ustanın daha ‘Sanatçı Tanıtma Kartı’ almaya hak kazandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022 yılı ikinci dönem Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit ve Değerlendirme Kurulu’nun çalışmalarını tamamlamasının ardından Geleneksel El Sanatları ve Türk Süsleme Sanatları alanında 219, Halk Ozanları-Aşıkları/Şairleri ve Zakirlik alanında 43, Mahalli Sanatçı ve Çalgı Yapımcısı alanında 94 ve Geleneksel Tiyatro alanında 4 usta, ‘Sanatçı Tanıtma Kartı’ almaya hak kazandı. Yok olma tehlikesi altında olan geleneksel sanatları icra eden tanıtma kartı sahibi sanatçılar, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen sergi, festival ve kültür günleri gibi etkinliklere bakanlık tarafından gönderilerek destekleniyor, böylelikle geleneksel sanatların tanıtılmasını sağlanıyor. Bakanlık bu çalışmayla geleneksel sanatları; yurt çapında yapılan alan araştırmaları, tespit, arşivleme ve yayın çalışmaları ile ‘Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi’ne kaydederek toplumsal hafıza alanında önemli bir hizmet veriyor. Kurul bu yıl ilk dönem 290 kişiye ‘Sanatçı Tanıtma Kartı’ vermişti, ikinci dönem bu sayıya 360 kişinin daha eklenmesiyle 2022 yılında toplam 650 ustaya ‘Sanatçı Tanıtma Kartı’ verilmiş oldu. Bu rakamlarla bugüne dek Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi’ne kayıtlı sanatçı sayısı 5 bin 627’ye yükseldi.