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      Sağlık Haberleri

      Vertigo korku ve kaygıyı tetikliyor

      Editör -
      Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Sert, baş dönmesi olarak bilinen vertigonun korku ve kaygıyı beraberinde getirdiğini söyledi.
      Yaşam Haberleri

      Anadolu’da M.Ö. 2 binden itibaren Türkler var

      Editör -
      Erzurum Atatürk Üniversitesi Eski Çağ Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, batılı bilim adamlarının, 'Anadolu'ya Türkler 1071 yılında geldi' tezini 25 yıldır yaptığı bilimsel çalışmalarla çürüttüklerini söyledi.
      Yaşam Haberleri

      Ekmeğini taştan çıkaran kadınların ünü, ülke sınırlarını aştı

      Editör -
      Manisa'da, Yeniden Bir Yaşam Derneği tarafından hayata geçirilen 'Ekmeğim Taştan' projesi kapsamında 20 kadın, doğadan...
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