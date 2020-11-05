Anadolu Üniversitesi’nden, salgının psikolojik problemlerine karşı web tabanlı destek projesi

Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi, koronavirüsün psikolojik etkilerini yaşayanlara, kurduğu internet sitesi üzerinden kendi kendine yardım yolu ile problemlerle daha kolay başa çıkabilmeleri için proje geliştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Anadolu Üniversitesi’nce hazırlanan ‘Kendi kendine yardım temelli çevrimiçi psikososyal destek platformunun geliştirilmesi’ projesinin koronavirüsle mücadelede etkin bir katkı sağlayacağını söyleyen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, “Vatandaşlarımız web tabanlı sistemle kendi kendine yardım yoluyla psikolojik problemlerle daha kolay başa çıkabileceklerdir” dedi.

Anadolu Üniversitesi koronavirüsle mücadele kapsamında, insanların yaşadığı salgınla ilgili psikolojik sorunların etkileri en aza indirmek için web tabanlı bir internet sitesi ile ‘Kendi kendine yardım temelli çevrimiçi psikososyal destek Platformunun geliştirilmesi’ projesi hazırladı. Projenin tanıtım toplantısı Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanan ‘Kendi kendine yardım temelli çevrimiçi psikososyal destek platformunun geliştirilmesi’ projesine ait tüm süreçler anlatılırken, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, projenin salgınla mücadeleye etkin bir katkı sağlayacağını söyledi.

‘BU PROJEYLE SALGININ OLUMSUZ ETKİLERİNİ HAFİFLETMİŞ OLACAĞIZ’

Mart ayından bu yana koronavirüsle mücadelenin psikolojik olarak zorlu bir süreci beraberinde getirdiğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Erdal, “Gerek karantina dönemleri gerekse hastalığın kişiye ya da yakınlarına bulaşmasından tedavi sonuna kadar geçen zaman, özellikle vatandaşlarımızın psikolojik olarak zorlu bir süreç geçirmesine yol açmaktadır. Bu zorlu süreci doğru yönetmek salgınla mücadelenin en önemli aşamalarından birini oluşturmaktadır. Üniversitemizde geliştirilen proje çerçevesinde Covid-19 salgını sürecinde vatandaşlarımız web tabanlı bir sistem ile kendi kendine yardım yolu ile psikolojik problemlerle daha kolay başa çıkabileceklerdir. Böylece salgının gerek bireyler üzerindeki gerekse toplumsal psikolojimiz üzerindeki olumsuz etkileri hafifletilmiş olacak ve vatandaşlarımız karantina, tedavi gibi süreçleri daha kolay yönetilebilir hale gelecektir. Projenin bu zorlu süreçte hem devletimizin yürüttüğü etkin mücadeleye katkı sağlayacağını hem de insanlarımızın üzerindeki ağır yükü hafifleteceğine inanıyorum” dedi.

‘DİJİTAL SAĞLIK HİZMETİ SEKTÖRÜNE DE ÖRNEK OLACAK ‘

Projenin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren BEBKA desteği ile Anadolu Üniversitesi’nce hazırlandığını belirten BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak, “BEBKA tarafından desteklenen ve ‘Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı’ kapsamında ortaya konan proje alanında bir ilk olma özelliğine sahiptir. Türkiye’de ve dünyada son dönemde öne çıkan uzaktan sağlık ve ‘teletıp’ olarak adlandırılan dijital sağlık sistemleri, pandemi döneminde özellikle kronik rahatsızlıkları bulunan insanların evden çıkmak istememesi ile birlikte güvenli sağlık hizmeti alabilmeleri için büyük önem arz etmektedir. Anadolu Üniversitesi tarafından hayata geçirilen ‘Kendi Kendine Yardım Temelli Çevrimiçi Psikososyal Destek Platformu’ toplumsal faydanın yanında dijital sağlık hizmeti açısından sektöre örnek olacak bir proje” diye konuştu.

‘BİR UZMAN YÖNLENİRMESİ OLMADAN KULLANILABİLECEK ŞEKİLDE TASARLANDI’

Platformun içeriğine dair bilgiler veren proje koordinatörü Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Gör. Dr. Ömer Özer ise Covid-19 salgının sadece fiziksel değil ekonomik ve sosyal hayatları da etkileyen bir salgın olduğu ifade etti. Projenin salgın sürecinde ve sonrasındaki süreçte psikolojik belirtileri artan ve psikolojik yardım alma imkanı bulamayanlar için hazırlandığını ifade eden Özer, “Geliştirilen sistem, psikolojik belirtilerle başa çıkma konusunda kullanıcılara destek olmak için bir uzman yönlendirmesi olmadan kullanılabilecek şekilde hazırlandı. Geliştirilen etkileşimli yazılımda depresif duygu durumla başa çıkma, stresle başa çıkma ve kaygı problemleri ile başa çıkma modülleri ile birlikte gevşeme egzersizleri yer alıyor. Tüm modüllerde bilgilendirici animasyonlar, etkileşimli formlar ve bireylerin kendi kendini değerlendirebileceği mini testler bulunuyor. ‘Kendi Kendine Yardım Temelli Çevrimiçi Psikososyal Destek Platformu’ aynı zamanda bu konuda hazırlanmış ilk platform olma özelliği de taşıyor. İlk etapta üç farklı problem alanına yönelik olan projenin ilerleyen dönemde birçok farklı problem alanına yönelik müdahaleleri de içeren büyük bir platform haline gelmesini hedefliyoruz”” dedi.

18 yaş üzeri tüm bireylere yönelik bilimsel olarak yeterliliği sınanmış, güvenilir ve ücretsiz bir sisteme sahip olan ve test aşamasında olan platform, şimdilik Anadolu Üniversitesi’nde öğrenim gören örgün ve Açıköğretim Sistemi öğrencilerini kapsıyor. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarından Dr. Ömer Özer’in koordinatörlüğünde ve Prof. Dr. Aykut Ceyhan, Prof. Dr. Esra Ceyhan ve Dr. Ferhat Bayoğlu’nun ekip çalışmasıyla hazırlanan ‘Kendi kendine yardım’ projesinin detaylarına ‘http://kendikendineyardim.anadolu.edu.tr’ adresinden ulaşılıyor. İnternet sitesinde, depresif duygudurum, kaygı, stres ve gevşeme egzersizleri başlıkları ile proje hakkında bilgiler yer alıyor.

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