Anadolu Üniversitesi, özel gereksinimli çocuklar için dijital platform kurdu

ESKİŞEHİR (DHA)- ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü tarafından özel gereksinimli çocukların evde desteklenmesine yönelik Türkiye’nin en kapsamlı dijital platformu hazırlandı. TÜBİTAK tarafından da kabul edilen projede erken çocukluk döneminde gelişimsel gerilik/yetersizlik tanılı çocuklara ve engelli çocuğa sahip ebeveynlere destek olunması amaçlanıyor.

Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdür Vekili Prof. Dr. İbrahim Diken’in yürütücülüğünde PROJE EV-DES (www.evdedestekprojesi.com) adı ile Türkiye’nin en kapsamlı dijital platformu hazırlandı. Covid-19 Özel Çağrısı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenen proje ile erken çocukluk döneminde 0- 8 ve 10 yaş zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, görme yetersizliği, işitme yetersizliği, bedensel yetersizlik, süreğen rahatsızlık, dil ve konuşma bozukluğu, çoklu yetersizlik, ruhsal ve duygusal bozukluk ve genel gelişim geriliği gibi özel gereksinim alanında binlerce yazılı ve görsel materyal oluşturuldu. Materyaller, başta özel gereksinimi olan çocuklar ve aileleri olmak üzere, bu gruplarla çalışan eğitimci ve uzmanlar ile çalışacak eğitimci ve uzman adaylarına katkı sunması amacıyla dijital bir platformda yer aldı.

DİJİTAL PLATFORMDA 4 BİNDEN FAZLA KAYNAK BULUNUYOR

Proje kapsamında önce ebeveynlerin gereksinimleri belirlenerek, broşürler, kitapçıklar, videolar hazırlandı ve önemli kaynakların linkleri oluşturuldu. Şu ana kadar 25 binden fazla kişi tarafından ziyaret edilen dijital platformda 4 binden fazla kaynak bulunuyor. Proje kapsamında hazırlanan dijital platforma ilişkin kullanıcı görüşlerinin de yer aldığı projede, görüş bildiren kullanıcıların yüzde 90’ından fazlası dijital platformun çok faydalı olduğunu ifade etti. Projede Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdür Vekili Prof. Dr. İbrahim Diken, proje yürütücüsü, Eğitim Fakültesi’nden Prof. Dr. Oktay Cem Adıgüzel, Prof. Dr. Özlem Diken, Prof. Dr. Hasan Gürgür, Engelliler Araştırma Enstitüsü’nden Prof. Dr. Mehmet Yanardağ ve Doç. Dr. Ramazan Akdoğan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Gözde Tomris araştırmacı olarak yer alıyor. Hazırlanan dijital platforma www.evdedestekprojesi.com adresinden ücretsiz erişim sağlanabiliyor.

TÜBİTAK projeleri kapsamında hazırlanan ‘Engelli Çocuğa Sahip Ebeveynlere Yönelik Psikolojik Destek Modeli Projesi’ de başarı ile sonuçlandı. Yoğun ve özverili çalışmalar sonucunda başarıya ulaşan projede, engelli çocuk ebeveynlerinin psikolojik durumlarını iyileştirmek amacıyla bu kitleye hizmet veren uzmanlar ve kurumların yararlanabileceği, sürekliliği olacak şekilde uygulanma olanağı veren bir psikolojik yardım modeli geliştirildi. Projenin hedefinde ise özel gereksinimli çocuk ebeveynleri ve bu kitleye hizmet veren profesyoneller bulunuyor. Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ramazan Akdoğan’ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen projede Prof. Dr. İbrahim H. Diken, Prof. Dr. Baki Duy, Doç. Dr. Elif Çimşir, Dr. Gamze Ülker Tümlü, Dr. Öğr. Üyesi Murat Doğan Şahin, Dr. Öğr. Üyesi Derya Atik Kara, Dr. Öğr. Üyesi Avşar Ardıç araştırmacı ve Dr. Cem Tümlü bursiyer olarak görev aldı.

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