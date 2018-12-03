FOX TV Çalar Saat Programında her gün yurdun dört bir köşesinden yerel medyayı ekrana taşıyan başarılı televizyoncu ve gazeteci yazar İsmail Küçükkaya’nın, “Evinize, İşyerinize her gün bir yerel gazete alın” kampanyasına destek veriyor ve kendisine teşekkür ediyoruz.



Bu anlamlı kampanyaya bir destek de gazeteci meslektaşımız CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de katıldı.



Küçükkaya tarafından başlatılan ve gazetemiz tarafından yürütülen yerel medya kampanyası hakkındaki görüşlerini Çakırözer’e sordum.

Meslektaşımız olan milletvekili şunları söyledi:



“Sevgili İsmail Küçükkaya, takdir edilesi bir kampanya başlattı. Küçükkaya, “Herkes bir yerel gazete alsın, Anadolu’nun sesi kısılmasın” diyor… Çok haklı. Anadolu medyasız ve sessiz kalmasın.



Kendisini böylesi bir kampanyaya öncülük ettiği için tebrik ediyor, dayanışma içinde olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Bu konuda bizlere ve kamuoyuna büyük sorumluluklar düşmektedir.

Her yurttaş yaşadığı ilin, ilçesinin yerel gazetesini alsın, ülkemiz ekonomik kriz içinde. Bu krizden hemen her sektör nasibini alıyor. Ekonomik krizin en şiddetli hissedildiği alanlardan biri de medya sektörü.

Özellikle dövizdeki büyük artış ve sonrasında yaşanan kâğıt sıkıntısı genel anlamda yazılı basını etkilerken, yerel basını daha büyük sorunlarla baş başa bıraktı.



Özel ve resmi ilan almakta zorlanan yerel basın, kâğıt sıkıntısı ile ayakta kalmakta zorlanır hale geldi.

Ekonomik sıkıntılarını aşabilmek için çok sayıda yerel gazete kapanırken, ayakta kalanlar da baskı sayısını azaltmak, günlük çıkanlar haftada bir gün yayın yapmak gibi seçenekler üretti.



Yerel gazeteler, sadece baskı sayısını azaltmadılar, aynı zamanda renkli sayfa sayılarını da düşürmek zorunda kaldılar.

Bütün bu olumsuzlukların en acı tarafı ise çok sayıda yerel gazete çalışanının işsiz kalması oldu.

Halkımızın önemli haber kaynaklarından olan yerel gazetelerin yaşatılması çok önemli ve aynı zamanda kamu çıkarınadır.

Yerel gazetelerin içinde bulundukları zorlukları aşması için resmi ilan fiyatlarına zam yapılması büyük önem taşıyor. Devlet tarafından kâğıt desteği ve vergi indirimi sağlanması, yerel medyanın yaşatılması için hayatidir.”