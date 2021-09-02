Anadolu Kavağı’nda çıkan orman yangını söndürüldü

Murat KORKMAZ- Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL, (DHA) – BEYKOZ Anadolu Kavağı’ndaki ormanda yangın çıktı. Alevler, yangın söndürme helikopteri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Beykoz Anadolu Kavağı’ndaki ormanda çıktı. Dumanları görenler durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Bölgeye sevk edilen yangın söndürme helikopterleri de çalışmalara katıldı. Yangın, ekiplerin çalışmasının ardından daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

(FOTOĞRAF)

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