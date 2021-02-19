“Anadolu erenleri” UNESCO öncülüğünde tanıtılacak

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, UNESCO’nun tanıtım programına alınan Anadolu erenlerinin anlatılması ve öğretilerinin yaşatılması için yurt içinde ve yurt dışında farklı etkinlikler planladıklarını söyledi.



Ekicioğlu, AA muhabirine, Anadolu bilgeleri olarak bilinen Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli ile Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre’nin UNESCO’nun 40. Genel Konferansı’nda Türkiye ve farklı ülkelerin girişimiyle 2020-2021 Anma ve Kutlama Yıl Dönümü Programına alındığını anımsattı.



Kırşehir’in geçen yıl da UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na alınan Türkiye’deki tek il olduğunu belirten Ekicioğlu, bu yıl da Anadolu erenlerinin tanıtım yılı ilan edilmesi nedeniyle mutluluk duyduklarını ifade etti.

Şehrin hem kültür hem de sanat alanında dünya gündemine geldiğini vurgulayan Ekicioğlu, geçen yıl müzik alanında farklı etkinlikler düzenlediklerini anımsattı.



Ahi Evran Veli’nin türbesinin Kırşehir’de bulunduğunu, Hacı Bektaş Veli’nin yaşadığı Hacıbektaş ilçesinin daha önce Kırşehir sınırlarında olduğunu ve Kırşehir-Aksaray sınırındaki Ulupınar köyünde Yunus Emre’nin türbesinin yer aldığını anlatan Ekicioğlu, tanıtım faaliyetleri için Hacıbektaş Belediyesi ve Kırşehir Belediyesi arasında bir komite kurduklarını, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile iş birliği yaptıklarını aktardı.

Ekicioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci çalışmalarını yavaşlatsa da bu salgının azalmasıyla planladıkları hedefler için hızlıca adım atacaklarını vurgulayarak, özellikle Anadolu erenlerinin öğretilerinin yaşatılması için gayret göstereceklerini bildirdi.

UNESCO’nun tanıtım yılı kararını önemsediklerini ve o kurumun öncülüğünde çalışmaları yürüteceklerini anlatan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

“Ahi Evran, Yunus Emre ve Hacı Bektaş yılı ilan edilmesi bizi çok sevindirdi. Biz de yerelde Kırşehir ve Hacıbektaş belediyeleri olarak ortak çalışma yapma kararı aldık. Çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Yurt içine ve yurt dışında toplantılar, paneller, sempozyumlar yapacağız. Bu üç ereni tanıtmak için 2021 yılını dolu dolu geçireceğiz. Bu çalışmalarla Kırşehir’in tanıtımına da önemli katkı yapacağız.”

Ekicioğlu, hem kültür hem de sanat alanında şehri ön plana çıkaracaklarını belirterek, “Kültür ve sanat şehri olmamız nedeniyle dünya mirası olarak Türkiye’de özel bir yerimiz olduğuna inanıyoruz. Şehrimizin önemli kültür ve sanat değerlerini gelecek nesillere hep birlikte aktaracağımıza inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.