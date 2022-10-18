Anadolu Efes – Valencia: 91-92

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İSTANBUL, (DHA)

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Matej Boltauzer, Milivoje Jovcic, Milos Koljensic

ANADOLU EFES: Beaubois 5, Micic 22, Clyburn 18, M’Baye 7, Pleiss 9, Bryant 10, Polonara 6, Zizic 8, Buğrahan Tuncer, Dunston 6, Doğuş Balbay

VALENCIA BASKET: Jones 15, Puerto 3, Prepelic 5, Pradilla 5, Dubljevic 20, Lopez 6, Claver 12, Alexander 6, Radebaugh 3, Harper 5, Van Rossom 12

1’İNCİ PERİYOT: 21-20

İLK YARI: 45-45

3’ÜNCÜ PERİYOT: 68-66

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Turkish Airlines EuroLeague’in 3’üncü haftasında Anadolu Efes, kendi sahasında Valencia’ya 92-91 mağlup oldu. Efes, bu mağlubiyetle birlikte 3’üncü maçında 2’nci kez sahadan yenilgiyle ayrılmış oldu. Valencia ise bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

(FOTOĞRAFLI)