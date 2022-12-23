Anadolu Efes – Panathinaikos: 88-69

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İSTANBUL, (DHA)

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Borys Ryzhyk, Milan Nedovic, Jakub Zamojski

ANADOLU EFES: Micic 19, Beaubois 11, Bryant 4, M’Baye 11, Pleiss 3, Clyburn 23, Taylor 4, Dunston 13, Erten Gazi

PANATHİNAİKOS: Wolters 2, Bacon 20, Kalaitzakis, Williams 13, Papagiannis 9, Lee 6, Ponitka 4, Grigonis 9, Mantzoukas 6

1’İNCİ PERİYOT: 21-13

İLK YARI: 42-26

3’ÜNCÜ PERİYOT: 67-48

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague’in 15’inci haftasında Panathinaikos’u 88-69 mağlup ederek 8’inci galibiyetini aldı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 42-26 önde tamamlayan Anadolu Efes’te Will Clyburn kaydettiği 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Deplasman ekibinde ise Dwayne Bacon 20 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Anadolu Efes, EuroLeague’in 16’ncı haftasında 29 Aralık Perşembe günü Maccabi Tel Aviv’e konuk olacak. Panathinaikos ise 30 Aralık Cuma günü Olympiakos ile sahasında karşı karşıya gelecek.

(FOTOĞRAFLI)