Anadolu Efes – Bayern Münih: 81-89

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İSTANBUL, (DHA)

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Damır Javor, Tomıslav Hordov, Maxıme Boubert

ANADOLU EFES: Micic 15, Larkin 8, Singleton 6, Bryant 16, Pleiss 11, Beaubois 8, Clyburn 4, M’baye 8, Zizic 6, Dunston 2

BAYERN MUNIH: Weiler-Babb 7, Winston 14, Bonga 4 , Gillespie 5, Rubit, Walden 4, Giffey 11, Jaramaz 10, Wimberg, Harris 2, Rubit 14, Hunter 18

1’İNCİ PERİYOT: 21-24

İLK YARI: 40-36

3’ÜNCÜ PERİYOT: 64-59

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Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague’nin 20’nci haftasında evinde Alman ekibi Bayern Münih’e 89-81 mağlup oldu. Bu sonuçla deplasman ekibi 8’inci galibiyetini aldı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 40-36 önde tamamlayan Anadolu Efes’te Micic kaydettiği 15 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Deplasman ekibinde ise Hunter18 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olarak tamamladı.

Anadolu Efes, EuroLeague’in 21’inci haftasında 27 Ocak Cuma günü Baskonya’ya konuk olacak. Bayern Munih ise aynı gün Virtus Bologna ile sahasında karşı karşıya gelecek.

(FOTOĞRAFLI)